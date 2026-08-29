Экс-президента Эквадора Морено осудили на пять лет по делу о коррупции

Экс-президента Эквадора Морено приговорили к пяти годам тюрьмы за коррупцию Экс-президента Эквадора Морено осудили на пять лет по делу о коррупции

Москва29 авг Вести.Национальный суд Эквадора приговорил бывшего президента страны Ленина Морено к пяти годам лишения свободы по коррупционному делу, передает ТАСС.

Виновными вместе с экс-главой государства признаны еще четыре фигуранта. Суд обязал осужденных вернуть незаконно полученные средства в двух- и трехкратном размере. Морено и проходившим по делу бывшим чиновникам также пожизненно запретили занимать государственные должности.

Прокуратура настаивала на наказании для экс-президента в виде шести с половиной лет заключения. По версии обвинения, Морено, который в период предполагаемого преступления был вице-президентом, и другие фигуранты получили незаконное вознаграждение от компании Sinohydro. В 2009 году она заключила контракт на строительство крупнейшей в Эквадоре гидроэлектростанции Coca Codo Sinclair. Общий объем взяток оценивался в 4% стоимости соглашения.

Морено занимал пост президента Эквадора с 2017 по 2021 год, а в 2007–2013 годах был вице-президентом при Рафаэле Корреа.

Ранее глава Центра стратегической разведки Эквадора Микель Сенси-Контуги погиб при крушении вертолета в Кении.