В декларации экс-прокурора Украины Кравченко нашли электростанцию за $25 тысяч

Экс-прокурор Украины Кравченко задекларировал электростанцию за $25 тысяч В декларации экс-прокурора Украины Кравченко нашли электростанцию за $25 тысяч

Москва25 окт Вести.Покинувший Украину экс-прокурор страны Руслан Кравченко подал новую декларацию как бывший госслужащий. Ее содержание опубликовали местные СМИ. В ней сказано, что семья Кравченко пользовалась коммерческой электростанцией на фоне перебоев с электричеством у населения страны.

Указывается, что за 2026 год Кравченко получил более 30 тысяч долларов в качестве заработной платы. Доходы его жены Александры, которая работает в агрофирме "Рассвет" за тот же период превысили 120 тысяч долларов.

В декларации также указано, что семья Кравченко получила право пользования газовой электростанцией, принадлежащей вышеназванной фирме. Стоимость объекта составляет 25,1 тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что Кравченко уехал в Вену. СМИ пишут, что он сбежал в Австрию вместе с женой. Указывается, что эта европейская страна не выдает граждан Украины, подозреваемых в преступлениях на родине.