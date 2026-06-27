Экс-сенатор США рассказал, как визит в РФ укрепил его веру в семейные ценности Поездка в Россию укрепила в экс-сенаторе США веру в семейные ценности

Москва27 июн Вести.Экс-сенатор США из штата Индиана Джон Крейн сообщил, что визит в РФ, во время которого он общался с россиянами, укрепил его веру в традиционные семейные ценности.

При этом в беседе с РИА Новости он отметил, что сторонники традиционных ценностей есть и на Западе.

Я здесь не так давно, но, конечно, люди, с которыми я здесь общаюсь, только укрепляют мою веру в традиционные ценности и в то, как они действительно могут создать прочный семейный фундамент сказал Крейн

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что семейные ценности для России непреложны, кто бы ни пытался в современном мире их оспорить или отменить. Глава государства подчеркнул, что по данным социологов, растет число тех, кто хотел бы создавать многодетную семью.