Экс-студентка "Синергии" об обучении в вузе: сами платили за реквизит и мебель Экс-студентка "Синергии" Алексеева: мы сами платили за мебель и реквизит

Москва13 ноя Вести.Руководство университета "Синергия" в Москве на словах обещало студентам театрального факультета одно, а на деле всю материальную базу и реквизит им приходилось покупать за свой счет. Об этом ИС "Вести" рассказала бывшая студентка театрального факультета вуза Юлия Алексеева.

Собеседница журналистов сообщила, что, когда она была на втором курсе, театральный факультет закрыли – его расформировали, студентов отправили на факультет киноиндустрии.

Театральный факультет – мы платили более 600 тысяч в год. У нас получалось там сначала 620, потом 630-640, то есть с учетом инфляции каждый год стоимость нашего обучения поднималась. Мы начинали с 620 и дошли до 640 где-то примерно. Факультет, на который нас перекинуть хотели, там ребята платили 310-320… И переводили нас с формулировкой, что это финансово невыгодная структура…, поэтому мы вас переводим туда, где в два раза меньше платят люди отметила Алексеева

Бывшая студентка поделилась, что многие обещание вуз не исполнил, даже не предоставил студентам никакой материальной базы для обучения.

На словах нам обещали изначально, что у нас будет проходить практика в театре, когда мы поступали, что у нас будет новый театр, что нам предоставят сцену, что нам предоставят места для практики, что нас будут продвигать. Все, что нам предоставили — это четыре стены и пол. У нас не было абсолютно никакой материальной базы, у нас отсутствовали декорации, реквизит, базовый даже свет, колонки. Все, что у нас было, все, над чем мы работали, это было приобретено на наши студенческие деньги добавила она

Экс-студента уточнила, что обучающиеся на театральном факультете сами платили за реквизит, за всю мебель, которая была задействована в постановках.

Мы на свои деньги, то есть мы огромное количество денег, в районе 200 тысяч, ... вложили в то, чтобы обзавестись своей собственной материальной базой… Про то, что там не было сцены, я вообще молчу, там была комната, и в этой комнате мы работали, сдавали экзамены рассказала она

По словам Алексеевой, помогала студентам мастер курса – приобретала одежду или доставала ее из других театров.

13 ноября в здании университета "Синергия" в Москве сотрудники правоохранительных органов провели обыски, в ходе которых был задержан один из проректоров учебного заведения - Михаил Ерофеев. Его обвиняют в хищении средств вуза при выполнении госконтракта.