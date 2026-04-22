Осужденного на 7 лет Артема Чекалина перевели в СИЗО "Бутырка"

Экс-супруга Лерчек перевели в СИЗО "Бутырка Осужденного на 7 лет Артема Чекалина перевели в СИЗО "Бутырка"

Москва22 апр Вести.Бывшего мужа Валерии Чекалиной Артем Чекалин, осужденный на семь лет за совершение незаконных валютных операций, переведен из столичного СИЗО "Капотня" в "Бутырку", сообщает ТАСС.

Отмечается, что в следственном изоляторе "Капотня" он прошел обязательный для всех заключенных карантин. Кроме того, психолог провел с Чекалиным беседу для адаптации к новым условиям жизни.

Чекалина перевели в "Бутырку". Он в настоящий момент уже находится там сказали агентству в правоохранительных органах

13 апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов.