Москва22 апрВести.Бывшего мужа Валерии Чекалиной Артем Чекалин, осужденный на семь лет за совершение незаконных валютных операций, переведен из столичного СИЗО "Капотня" в "Бутырку", сообщает ТАСС.
Отмечается, что в следственном изоляторе "Капотня" он прошел обязательный для всех заключенных карантин. Кроме того, психолог провел с Чекалиным беседу для адаптации к новым условиям жизни.
Чекалина перевели в "Бутырку". Он в настоящий момент уже находится тамсказали агентству в правоохранительных органах
13 апреля Гагаринский районный суд Москвы приговорил Чекалина к семи годам колонии и штрафу 194,5 миллиона рублей. Его признали виновным в совершении незаконных валютных операций на сумму более 250 миллионов рублей, которые были получены от продажи фитнес-марафонов.