Экс-супруга Михаила Ефремова вышла замуж за автора хита "Батарейка" Жукова SHOT: бывшая жена Михаила Ефремова вышла замуж за лидера рок-группы "Жуки"

Москва23 ноя Вести.Бывшая жена актера Михаила Ефремова через год после развода с ним вышла замуж за автора хита "Батарейка" – лидера рок-группы "Жуки" Валерия Жукова, пишет SHOT.

По сведениям издания, 54-летняя Софья Кругликова расписалась с 59-летним музыкантом еще в августе.

Бывшая жена Ефремова через год после развода вышла замуж за автора хита "Батарейка" говорится в публикации

Для пятой жены Ефремова это третий официальный брак, для Жукова – второй. С первой супругой он расстался в 2022 году, у них растут два несовершеннолетних сына.

Ефремов и Кругликова состояли в браке 23 года и развелись в сентябре 2025-го. В этом союзе родились трое детей.