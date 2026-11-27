Москва27 ноя Вести.Умер бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн. Как сообщает РЕН ТВ, врач ушел из жизни утром 27 ноября в хосписе на 77 году жизни.

В конце января текущего года суд отпустил медика из колонии, где он отбывал срок за мошенничество с тест-контейнерами. Врача освободили в связи с заболеванием, не совместимым с нахождением в заключении.

Врач ушел из жизни в хосписе. Смерть наступила утром; медику было 76 лет сказано в публикации

Евгений Брюн возглавлял наркологическую службу Минздрава в течение 13 лет.

Его задержали в августе 2022 года. В октябре 2024 года суд признал его виновным в хищении более 138 миллионов рублей, выделенных на закупку тест-контейнеров для анализа наркотиков и приговорил к 7 годам и штрафу 850 тысяч рублей.

Следствие установило, что при поставках тестовых систем цены были завышены, что привело к убыткам для московского департамента здравоохранения.

Свою вину врач и другие фигуранты расследования не признали. На процессе адвокат Брюна подчеркивал его вклад в борьбу с наркоманией и алкоголизмом, утверждая, что он спас тысячи людей.