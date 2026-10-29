Экс-вокалиста "Агата Кристи" не пустили в самолет в Испании из-за внешнего вида Экс-солиста "Агата Кристи" Самойлова отказались пускать в самолет в Испании

Москва29 окт Вести.В Испании экс-вокалиста рок-группы "Агата Кристи" Глеба Самойлова не пустили на самолет, приняв за пьяного. Об этом SHOT сообщает в MAX.

По данным канала, музыканту пришлось ехать до следующего города на минивэне. Дорога заняла более 10 часов.

Инцидент произошел, когда Самойлов вместе с командой собирался вылететь из Аликанте в Лиссабон рейсом бюджетной авиакомпании Ryanair. Сотрудница при посадке отказалась пропускать музыканта из-за внешнего вида, хотя в его окружении уверены, что он был в своем обычном состоянии. В результате вся команда не попала на самолет.

Музыканты начали искать альтернативные способы добраться до Лиссабона и договорились с португальцем, чтобы он довез их за небольшую плату. В итоге все шесть человек сели в минивэн и добрались до пункта назначения.