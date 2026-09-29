Москва29 сен Вести.Верховный суд Испании отклонил иск певца Хулио Иглесиаса против вице-премьера королевства Йоланды Диас, который исполнитель подал после ее публичных высказываний о нем.

Как говорится в пресс-релизе юридической инстанции, суд не принял иск к рассмотрению из-за "отсутствия юрисдикции". В суде отметили, что эти полномочия - в компетенции гражданских коллегий судов, сообщает ТАСС.

Певец подал иск после сообщений Диас в соцсетях от 13 января, а также последующего интервью местному телевидению. Вице-премьер заявляла о "ситуации рабства", в которой якобы находились бывшие сотрудницы Иглесиаса, когда работали в его особняках в 2021 году.

23 января прокуратура прекратила расследование против Иглесиаса.