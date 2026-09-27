Экс-защитник ЦСКА: на прощальном матче Вагнера Лава на скамейке было весело Березуцкий: на прощальном матче Вагнера Лава болельщики "кайфовали"

Москва27 сен Вести.На выставочном матче "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" собралось много болельщиков.

Об этом заявил ИС "Вести" защитник ПФК ЦСКА, выступавший за клуб в 2002-2018 годах, Василий Березуцкий. По его словам, в их числе был Валерий Газзаев.

Под его руководством ЦСКА , в частности Вагнер Лав , добились главных исторических побед.

Столько болельщиков! Все кайфуют! ... Все получили удовольствие. Болельщики вспомнили моменты, все порефлексировали ... Валерий Георгиевич [Газзаев] - на скамейке. Было весело, смешно - просто потрясающе поделился Березуцкий

Экс-форвард ПФК ЦСКА Вагнер Лав провел свой прощальный матч, в нем встретились команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Проведение подобной игры было давним желанием, признался сам нападающий.