Москва27 сенВести.На выставочном матче "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава" собралось много болельщиков.
Об этом заявил ИС "Вести" защитник ПФК ЦСКА, выступавший за клуб в 2002-2018 годах, Василий Березуцкий. По его словам, в их числе был Валерий Газзаев.
Под его руководством ЦСКА, в частности Вагнер Лав, добились главных исторических побед.
Столько болельщиков! Все кайфуют! ... Все получили удовольствие. Болельщики вспомнили моменты, все порефлексировали ... Валерий Георгиевич [Газзаев] - на скамейке. Было весело, смешно - просто потрясающеподелился Березуцкий
Экс-форвард ПФК ЦСКА Вагнер Лав провел свой прощальный матч, в нем встретились команды "Легенды ЦСКА" и "Друзья Вагнера Лава". Проведение подобной игры было давним желанием, признался сам нападающий.