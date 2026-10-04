Москва4 окт Вести.В текущем году после экскурсий в рамках проекта "День без турникетов" в технологическом секторе экономики прибавилось свыше сотни сотрудников. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор АНО "Развитие человеческого капитала" Никита Шнырев.

4 раза в год столичные предприятия приглашают горожан в свои цеха и лаборатории, показывают производство, рассказывают о продуктах, оборудовании и карьерных перспективах.

В последнее время мы скорректировали фокус этой программы и хотим все больше показывать москвичам именно высокотехнологичные компании. Кроме того, мы делаем фокус в качестве посетителей этих экскурсий на студентов и молодых специалистов, чтобы у них была возможность применить свои навыки и знания в этих компаниях. В этом году уже более 160 человек, посетив экскурсии, нашли новые места работы в технологическом секторе экономики пояснил Шнырев

Ранее руководитель кадрового агентства, эксперт по подбору персонала Илья Варакин заявил об отсутствии дефицита кадров на рынке труда.