Эксперимент с мобильными аптеками охватит около 300 населенных пунктов в Карелии Мобильные аптеки появятся в 300 малонаселенных пунктах Карелии

Москва17 ноя Вести.Эксперимент по продаже лекарств через мобильные аптечные пункты охватит порядка 300 малонаселенных пунктов в Карелии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.

Отмечается, что 13 ноября правительство России распространило эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках на территории Карелии и Красноярского края.

Две аптечные организации в Карелии готовы принять участие в этом проекте. Они будут выезжать с лекарствами в населенные пункты, даже самые малочисленные, где нет аптек говорится в сообщении

В министерстве уточнили, что пилотный проект проходит в сельских поселениях, где нет стационарных аптек и медицинских организаций. Теперь жители сел смогут покупать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества.

Кроме того, в эксперименте уже принимают участие Нижегородская и Курская области.