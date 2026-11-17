Москва17 нояВести.Эксперимент по продаже лекарств через мобильные аптечные пункты охватит порядка 300 малонаселенных пунктов в Карелии. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве республики.
Отмечается, что 13 ноября правительство России распространило эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках на территории Карелии и Красноярского края.
Две аптечные организации в Карелии готовы принять участие в этом проекте. Они будут выезжать с лекарствами в населенные пункты, даже самые малочисленные, где нет аптекговорится в сообщении
В министерстве уточнили, что пилотный проект проходит в сельских поселениях, где нет стационарных аптек и медицинских организаций. Теперь жители сел смогут покупать наиболее востребованные препараты, кроме тех, которые содержат наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества.
Кроме того, в эксперименте уже принимают участие Нижегородская и Курская области.