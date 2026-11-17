Москва17 нояВести.Экспериментальная часть в ЕГЭ по физике и химии не будет включена в ближайшие два года в экзамен. Об этом сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
Эта информация была озвучена в рамках ежегодной Всероссийской встречи руководителя Рособрнадзора с родителями школьников.
Действительно, мы работу начали … В этом году апробируются варианты вопросов, которые можно будет использовать на экспериментальной части двух предметов - физика и химия. … В ближайшие 2 года точно мы эту часть в основной прием проведения ЕГЭ вводить не будемсказал Музаев
Ранее глава Рособрнадзора Музаев заявил об отсутствии планов масштабных реформ в ЕГЭ.