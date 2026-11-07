Москва7 ноя Вести.Президентское вето главы Белого дома Дональда Трампа делает его практически неприкосновенным, поскольку демократам для его преодоления не хватает необходимого большинства и поддержки республиканцев. Об этом заявил ИС "Вести" кандидат юридических наук, доцент Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Родион Белькович.

Вообще возникает такая странная ситуация, что в действительности ответственность за то, что делает Дональд Трамп, несут именно парламентарии, а он, по большому счету, остается в своей деятельности практически неприкосновенным. Законодательный акт, который будут пытаться провести демократы, в конце концов будет наталкиваться в любом случае на вето президента, а преодоление вето требует квалифицированного большинства в две трети, которого у демократов нет, и поэтому им требуется поддержка республиканцев в палатах, которую обеспечить, конечно, ну, в общем, совершенно затруднительно заявил Белькович

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поместил на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома кепку красного цвета с надписью "вето". Трамп отвечал на вопросы представителей СМИ, когда на столе появилась красная кепка с крупной надписью VETO.