Эксперт: беспилотнику не нужна развитая авиаинфраструктура для взлета ВСУ пользуются неприхотливостью беспилотников для ударов по России

Москва6 сен Вести.Беспилотникам не требуется развитая авиационная инфраструктура, чем пользуются боевики ВСУ. Об этом ИС "Вести" рассказал разработчик систем РЭБ Игорь Потапов.

По его словам, для запуска дрона достаточно небольшой ровной поверхности. Некоторые виды БПЛА могут стартовать из грузовых автомобилей.

Беспилотники средней дальности, там Middlestrike и дальнобойные дроны можно запускать по факту из фуры... Для этого не нужна большая аэродромная инфраструктура, 2 километра взлетно-посадочной полосы. Здесь достаточно 150-200 метров, чтобы беспилотник разогнался до нужной скорости, крейсерского своего взлета и поднялся в воздух. Поэтому все такие площадки, тем более вдали от линии боевого соприкосновения, Украина использует. Если мы это фиксируем, мы их уничтожаем объяснил Потапов

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что украинские боевики в прифронтовых районах Запорожской области используют беспилотники с громкоговорителями, чтобы принуждать местных жителей к досмотру личных вещей, автомобилей и вставанию на колени. По его заявлению, требования передаются через установленное на дронах звуковое оборудование и сопровождаются угрозами физической расправы.