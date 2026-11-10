Эксперт: более 70% энергоносителей Украина закупает на деньги Евросоюза Эксперт Харланов: деньги Европы Украина тратит за закупку 70% энергоносителей

Москва10 ноя Вести.Более 70% энергоносителей Украина закупает на кредитные средства, которые ей выделяет Евросоюз. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Алексей Харланов.

Кредиты и дотации, которые они получают со стороны европейцев или англосаксов, они вынуждены тратить непосредственно на закупку более 70% существующих энергоносителей. Главная доходная часть Украины - металлургия и сельское хозяйство, - сегодня не приносят необходимой выручки отметил эксперт

Для покрытия бюджетного дефицита и поддержки расходов на ВСУ Владимир Зеленский запросил у Евросоюза дополнительное финансирование в размере не менее 70 млрд евро.

Примерно 40 из них, по расчетам Еврокомиссии, планировалось направить на военные нужды и еще 30 - на бюджет. При этом сразу несколько стран - Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария - отказались участвовать в новом пакете помощи.