Эксперт дал прогноз по цене на нефть при сохранении блокады Ормузского пролива Эксперт ожидает рост цен на нефть до 120 долларов из-за перекрытия Ормуза

Москва13 июл Вести.Продолжительная блокада Ормузского пролива, которая может продлиться до осени, спровоцирует мощный подъем цен на нефть. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, преподаватель экономического факультета РУДН Фархад Ибрагимов.

По его словам, если иранская сторона сможет полностью заблокировать проход судов через Ормузский пролив, то нефть марки Brent за две недели сможет закрепиться в диапазоне 80-95 долларов за баррель.

Если начнутся новые атаки, например, на танкеры, если ситуация обострится, а все указывает именно на это, то, я думаю, что рынок способен в среднесрочной перспективе выйти на отметки 100-120 [долларов] за баррель, и они могут быть закреплены на этих отметках примерно, я думаю, что буквально несколько месяцев дал прогноз экономист

Ранее сообщалось, что грузовые суда на фоне новой волны эскалации конфликта между Ираном и США начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о своем местоположении. Владельцы судов перешли к подобным действиям из-за неопределенности по вопросу того, кто контролирует маршруты и обеспечивает их безопасность.

Эксперты выразили мнение, что в случае необходимости Иран сможет годами удерживать блокаду Ормузского пролива благодаря многотысячному флоту из небольших вооруженных катеров.