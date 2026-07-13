Москва13 июл Вести.Главное средство Ирана для поддержания долгосрочной блокады Ормузского пролива включает десятки тысяч катеров с установленными на них минами и противокорабельными ракетами, поэтому Исламская Республика имеет возможность годами контролировать судоходство в проливе. Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Главное средство блокады Ормузского пролива – это тысячи, а может быть, десятки тысяч маленьких катеров, на которые установлены и мины, и противокорабельные ракеты, которые прячутся в скальных укрытиях, заранее подготовленных в рамках концепции мозаичной обороны. Поэтому для Ирана, невзирая даже на катастрофический сценарий ударов по нему, возможность удерживать блокаду Ормузского пролива годами при необходимости – это реальный сценарий объяснил эксперт

Ранее сообщалось, что грузовые суда на фоне новой волны эскалации конфликта между Ираном и США начали проходить через Ормузский пролив с выключенными транспондерами, не подавая сигналов о своем местоположении. Владельцы судов перешли к подобным действиям из-за неопределенности по вопросу того, кто контролирует маршруты и обеспечивает их безопасность.