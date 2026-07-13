Москва13 июл Вести.Конфликт на Ближнем Востоке будет развиваться по сценарию "психологических перепадов" между миром и войной: периоды эскалации будут сменяться попытками договориться. Такой прогноз в интервью информационной службе "Вести" дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов.

По мнению эксперта, такой сценарий создаст неопределенность на мировых рынках и вызовет колебания цен на нефть.

Я думаю, что ситуация здесь будет примерно такая, как была несколько месяцев назад. То есть такие психологические перепады между миром и войной, то есть ситуация ни мира, ни войны, когда периоды эскалации будут сменяться периодами каких-то договоренностей, попытками найти какой-то компромисс. И, соответственно, рынок будет получать абсолютно противоположные сигналы, и цены будут колебаться в достаточно широком коридоре сказал Андрианов

Он также отметил, что неопределенность, с одной стороны, сохраняется из-за отсутствия прогресса в переговорах, но с другой – она выгодна обеим сторонам с точки зрения нефтяной отрасли.

С одной стороны, такая неопределенность вытекает из того, что стороны конфликта, в принципе, пока не могут договориться, то есть ни одна из сторон не достигла цели конфликта. Поэтому сохраняется такая перспектива для сохранения такого конфликта. Но с другой стороны, эта неопределенность в принципе выгодна обеим сторонам, если смотреть исключительно с точки зрения нефтяной промышленности заявил Андрианов

Ранее в Центральном командовании вооруженных сил США сообщили, что Соединенные Штаты начали новую волну ударов по территории Исламской Республики Иран. Также в ночь на воскресенье Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива "до дальнейшего уведомления".