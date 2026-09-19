Москва19 сен Вести.Москва начала пересматривать соглашения военно-технического сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном. В связи с этим начались дискуссии, что РФ может уступить оружейные рынки другим поставщикам, например, из Сербии.

Однако маловероятно, что Белград сможет существенно повлиять на российские позиции. Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Сербия не сможет составить большую конкуренцию, подчеркнул он.

Я не думаю, что это будет большая конкуренция, потому что Сербия - небольшая страна, меньше и Узбекистана, и Казахстана, и по территории, и по населению. Сотрудничество наше-то ведь обусловлено тем, что был Советский Союз, и было общее пространство, и многое, когда делили, много чего досталось, и все это развивалось, у них тоже были и ВПК (военно-промышленный комплекс – прим. ред.) , и так далее, поэтому такое сотрудничество велось. Не думаю, что это в какой-то степени повлияет на наш рынок вооружений. У нас другие направления. Прежде всего, я думаю, что это отношения с Индией, со странами залива в том числе сказал Дандыкин

РФ предложила Индии наладить производство танков Т-90МС, пишет Military Watch Magazine.

Ранее Индия применяла российские С-400 для отражения ударов Пакистана.