Москва19 сен Вести.Сербия располагает боеспособной армией и оборонной промышленностью. В условиях высокой конкуренции и перенасыщения оружейного рынка собственное производство дает стране серьезное преимущество.

Об этом заявил ИС "Вести" военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В Сербии планируют запустить производство баллистических ракет большой дальности. По словам эксперта, проект столкнется с конкуренцией.

Сербия работает. Я думаю, что это [производство] поможет в какой-то степени и сербам решать свои задачи, потому что рынок оружия сейчас достаточно перенасыщен и жесткая борьба идет. Что касаемо ракет, то надо думать, какая это дальность. Конечно, конкуренция определенная есть. Сейчас это Европа. В какой-то степени, наверное, меньше американцев, сейчас у них свои проблемы есть. Но тем не менее, они рынок не хотят выпускать. Ну и надо иметь в виду, кто на этом рынке стремительно расширяет свое сотрудничество со многими странами. Это Китайская Народная Республика