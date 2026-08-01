Эксперт Кнутов рассказал о потенциальных конкурентах РФ на рынке вооружений ЦА Эксперт Кнутов: на рынок вооружений ЦА пытаются проникнуть Турция и Южная Корея

Москва1 авг Вести.На рынок вооружений Центральной Азии пытаются проникнуть многие страны, включая Турцию, Китай и Южную Корею. Об этом журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал военный эксперт, историк войск специальной военной операции Юрий Кнутов.

По его словам, это может создать определенные проблемы для России с точки зрения конкуренции, однако у РФ есть существенные преимущества перед другими участниками рынка.

На сегодняшний день на рынок вооружений в Центральной Азии пытаются проникнуть многие страны. В первую очередь это Турция, Китай проявляет определенную активность. Южная Корея налаживает выпуск экспортных вооружений. Так что здесь есть определенные конкурентные проблемы и просто старыми давними связями между Россией и Казахстаном, Россией и Узбекистаном здесь не обойтись. Но у России тоже есть важные преимущества перед другими продавцами боевой техники. Российская армия на сегодняшний день имеет самый богатый опыт применения дронов. Естественно, передача технологий, связанных с производством беспилотников, а самое главное, обучение личного состава их грамотному применению в условиях современной войны – это, конечно, колоссальное преимущество российской армии отметил Кнутов

Эксперт добавил, что системы противовоздушной обороны ежедневно отражают налеты и таким образом доказывают свою эффективность.