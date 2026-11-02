Москва2 ноя Вести.Применение США ядерного оружия против Ирана может привести к масштабной катастрофе на Ближнем Востоке. Такое мнение в беседе с "Абзацем" высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По его оценке, последствия удара могут превзойти по масштабам трагедии Хиросимы и Нагасаки. Эксперт утверждает, что взрывная волна и радиация уничтожат инфраструктуру региона, а обширные территории окажутся непригодными для жизни.

Если будет нанесен удар, выйдет из строя весь Ближний Восток. Это несоизмеримо со всем, что было на планете Земля, даже с Хиросимой и Нагасаки. В радиусе от 0 до 100 километров все будет сожжено, люди и животные просто испарятся, а в радиусе до 50 километров образуется полная зона вымирания заявил Матвийчук

Он также предположил, что решение о применении ядерного оружия Вашингтон может принять под давлением Израиля. При этом, по мнению эксперта, США учитывают риск ответного удара Ирана по территориям союзников, где "делают деньги".

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США в ближайшие дни могут нанести ядерный удар по Исламской Республике. По его словам, возможной целью является гора Пикакс.