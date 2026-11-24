Эксперт: эвакуированные из Алешек мужчины не защищены от мобилизации в ВСУ Килинкаров: эвакуированных из Алешек на Украину мужчин могут мобилизовать

Москва24 ноя Вести.Мужчины призывного возраста из числа эвакуированных жителей Алешек Херсонской области не защищены от мобилизации на Украине. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Нет никакого закона или постановления о том, что эвакуированных из Алешек не будут мобилизовать. Это выглядит очень цинично, да? Это люди, которые пережили страшную историю. Конечно, у людей стресс. Но кто на это будет обращать внимание? Я думаю, люди - небольшая ценность для украинского режима, который готов их отправлять на фронт пачками сказал он

Гуманитарная миссия в Алешках прошла 30 октября. В город были доставлены продовольствие, медикаменты, средства гигиены и топливо. Жители, желавшие покинуть населенный пункт, получили такую возможность.