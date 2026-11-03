Москва3 ноя Вести.Эвакуация жителей из города Алешки в Херсонской области является идеальной моделью для будущего раздела Украины, позволяющей каждому человеку самостоятельно определиться, где он хочет жить. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" высказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Что касается Алешек, я в этом вижу мини-модель, причем идеальную модель раздела Украины, при которой можно обеспечить возможность каждому человеку выбрать, в какой стране он хочет жить. Условно говоря, то, что там в результате гуманитарной миссии дали право людям определиться, куда они хотят поехать: в одну сторону или в другую сторону, мне кажется, в будущем, в случае раздела Украины, я думаю, что к этому может дело дойти. Это был бы идеальный вариант - предложить предоставить право тем, кто проживает на подконтрольной одной стороне территории выехать на другую или наоборот. Пусть люди сами определяются, где как они хотят на самом деле жить заявил Килинкаров

По его мнению, признание за успешную реализацию гуманитарной миссии по эвакуации жителей Алешек заслуживают две страны – США и Россия.

Дать лавры в отношении решения этой гуманитарной миссии я думаю, надо, безусловно, [первой леди США] Мелании Трамп и России. С самого начала и до самого завершения этой гуманитарной миссии все организационные вопросы реализовывала российская сторона, начиная от обеспечения безопасности, заканчивая транспортировкой жителей Алешек как в Россию, так и на Украину заявил Килинкаров

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции, посвященной итогам гуманитарной операции объяснила, почему некоторые жители Алешек решили остаться в городе.