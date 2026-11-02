Москва2 ноя Вести.Некоторые жители Алешек решили остаться в городе из-за семейных обстоятельств. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова на пресс-конференции, посвященной итогам гуманитарной операции.

По словам омбудсмена, во время разговоров с местными жителями выяснилось, что не все могут покинуть свои дома, даже несмотря на опасность и готовность организаторов обеспечить им временное жилье.

Одна из женщин – она стояла, плакала. Я говорю: "Поехали с нами, тут вам небезопасно, мы вам обеспечим возможность проживания, подготовленные очень хорошие пункты временного размещения". Она плачет и говорит: "Я не могу, потому что мать после инсульта, она просто не доедет" поделилась Лантратова

Другая жительница Алешек, рассказала омбудсмен, не могла оставить мужа, который находился в больнице.

Кроме того, некоторые жители не захотели расставаться с привычным домом и бытом, а их взрослые дети не решились оставить пожилых родителей одних. В результате некоторые семьи приняли решение остаться в Алешках, заключила Лантратова.

Ранее она заявила, что город покинули менее 750 человек, на которых изначально рассчитывали организаторы гуманитарной миссии. Для вывоза жителей была сформирована колонна из 25 автобусов.