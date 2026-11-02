Лантратова: из Алешек выехало значительно меньше 750 человек

Лантратова сообщила, что из Алешек уехало меньше 750 человек Лантратова: из Алешек выехало значительно меньше 750 человек

Москва2 ноя Вести.Из Алешек выехало значительно меньше 750 человек, на которых изначально рассчитывали организаторы гуманитарной миссии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на пресс-конференции.

Для вывоза жителей сформировали колонну из 25 автобусов. Власти предусмотрели места как минимум для 750 человек, однако фактическое число уехавших оказалось существенно меньше.

Мы на всякий случай сделали такое количество мест, и очень много автобусов потом ехало обратно. Конечно, намного меньше 750 человек уехало поделилась Лантратова

В Кремле констатировали успех гуманитарной операции в Алешках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что РФ благодарна Соединенным Штатам, особенно первой леди Мелании Трамп за содействие операции.