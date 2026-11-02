Для операции в Алешках подготовили 25 автобусов, готовились к вывозу 750 человек Лантратова: для гуманитарной миссии в Алешках подготовили 25 автобусов

Москва2 ноя Вести.Власти подготовили 25 автобусов для гуманитарной миссии в городе Алешки Херсонской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Мы сформировали большую колонну. Было подготовлено 25 автобусов. Мы специально подготовили максимальное количество мест, рассчитывали минимум на 750 человек сказала омбудсмен

Кроме того, по словам Лантратовой, было подготовлено около 30 мест для лежачих и маломобильных людей. Также были предусмотрены девять машин скорой помощи на 18 мест.