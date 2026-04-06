Москва6 апр Вести.Факторами успешного обеспечения пожарной безопасности ТЦ являются соблюдение режимных требований и регулярные тренировки персонала. Об этом ИС "Вести" рассказал независимый эксперт по пожарным рискам, член Общественного совета при Главном управлении МЧС России по городу Москве Денис фон Мекк, комментируя пожар в ТЦ "Гиант" в Калининграде.

Он объяснил, что даже самая надежная техника может отказать, поэтому нужно регулярно проводить режимные мероприятия по пожарной безопасности.

Я бы обратил внимание больше на режимные требования [пожарной безопасности]. Потому что техника, какая бы она ни была хорошая, как бы она ни была правильно спроектирована, все может быть. Любая техника, мы с вами знаем, что может и автомобиль сломаться, и утюг сломаться, и телевизор сломаться, все может быть. То есть даже самая лучшая установленная техника может по каким-то причинам отказать. Поэтому вот в таких помещениях, где может быть много людей, с массовым пребыванием людей, очень важно режимные мероприятия [проводить] рассказал фон Мекк

Он добавил, что тренировки действий при пожарных тревогах особенно важны для охранного персонала.

Самое вообще важное в такого типа зданиях [в торговых центрах] – это регулярные тренировки [по пожарной безопасности], чтобы те люди, которые там работают, понимали свою ответственность перед покупателями. Особенно это относится к охранным предприятиям или работникам охраны, если они в штате, потому что это люди, которые обладают средствами связи, которые знают каждый уголок здания, которые обычно имеют униформу, а униформа крайне важна, когда психология включается в панике, то человек в униформе воспринимается как вожак, следовать за которым нужно, чтобы спасти свою жизнь. И вот эти люди в униформе, они должны понять эту свою ответственность объяснил фон Мекк

Ранее сообщалось, что пожарным удалось ликвидировать возгорание в калининградском ТЦ "Гиант", которое началось днем 5 апреля. Площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров.