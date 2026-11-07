Москва7 ноя Вести.Пока нет понимания, как Россия могла бы присоединиться к Организации тюркских государств (ОТГ), учитывая, что это турецкий проект. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его мнению, прежде чем рассуждать о том, что Россия может получить от присоединения к ОТГ помимо символического признания ее связей с тюркским миром, необходимо дождаться реакции Анкары.

На мой взгляд пока какие-то значимые и серьезные плюсы не просматриваются. Не совсем понятно, в каком формате Россия вообще могла бы, если бы захотела присоединяться к ОТГ. Безусловно, в словах президента [Казахстана] Токаева есть множество резонов, начиная от того, что Россия является составной частью тюркского мира. На ее территории проживает множество народов с тюркскими корнями. Но все-таки не стоит забывать о том, что проект-то в первую очередь турецкий. И здесь, в первую очередь, надо все-таки дождаться реакции Анкары, а потом уже представлять, как мы могли бы вступить в эту организацию в каком формате, на каких условиях и что получить от этого пояснил Грозин

30 октября 2026 года в Анкаре на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением подключить Москву к формату ОТГ либо предоставить ей статус наблюдателя. Сейчас в организацию тюркских государств входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан в качестве постоянных членов и Венгрия и Туркменистан в качестве наблюдателей. Также участвует непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева заявил, что Россия считает целесообразным присоединение к работе Организации тюркских государств (ОТГ). Он добавил, что официального приглашения пока не поступало. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента, этот вопрос может войти в повестку будущих контактов Москвы с Астаной.