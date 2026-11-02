РФ может обсудить с Казахстаном вступление в Организацию тюркских государств Песков назвал целесообразным участие России в Организации тюркских государств

Москва2 ноя Вести.Россия считает целесообразным присоединение к работе Организации тюркских государств (ОТГ). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя инициативу казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

Он отметил, что в России проживают народы тюркского происхождения, поэтому участие страны в организации было бы естественным. При этом речь идет о представительстве России в целом, а не отдельных ее регионов.

Конечно, было бы вполне понятным, целесообразным и естественным участие России в работе такой организации сказал Песков

Он добавил, что официального приглашения пока не поступало. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря президента, вопрос может войти в повестку будущих контактов Москвы с Астаной.

Включить РФ в состав ОТГ Токаев предложил во время саммита организации в Анкаре. Он заявил, что участие России в одном из двух форматов было бы правильным и справедливым.