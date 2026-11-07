Москва7 ноя Вести.Риторика Турции о разделении тюркских народов в странах постсоветского пространства на отдельные группы не приемлемо для России, в которой все тюркские народы составляют единую общность страны. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его мнению, такая риторика обесценивает смысл российского участия в ОТГ.

К сожалению, с турецкой стороны партнеры по ОТГ очень часто слышат риторику о том, что есть узбекские тюрки, киргизские тюрки, татарские тюрки, якутские тюрки или просто внешние тюрки. В такой терминологии, которую очень многие в Турции разделяют и поддерживают, а также пытаются реализовать, то России в ОТГ, как мне представляется, делать совершенно нечего. Все тюркские народы Российской Федерации - это единая общность, которая существует, можно сказать, тысячелетиями заявил Грозин

Ранее он заявил, что в случае вступления в ОТГ, у России есть прочные, исторически обусловленные основания для того, чтобы претендовать на столь же значимое, как и у Турции, влияние и участие в процессах, формирующих будущее тюркского мира.