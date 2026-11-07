Москва7 ноя Вести.Казахстан заинтересован в подключении России к Организации тюркских государств (ОТГ) для снижения монопольного влияния Турции и создания более сбалансированной среды в сообществе. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Роберту Францеву рассказал руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

По его мнению, Казахстан преследует свой интерес, приглашая Россию к вступлению в объединение. Он полагает, что присутствие России в ОТГ не позволит сформироваться единому центру силы, обеспечивая комфортные условия для всех государств Центральной Азии.

Казахстан исповедует многовекторную политику и старается поддерживать хорошие отношения по всем азимутам своей внешней политики. Очевидно, что Казахстан мог бы быть заинтересован в том, что существующее на сегодняшний день монопольное положение Турецкой Республики как организатора, как наиболее крупной экономики, как страны, которая пытается создать культурное, языковое, идеологическое единство, но в данном случае приглашение России объективно работает на то, чтобы не было какого-то единого сложившегося центра силы в этой организации, чтобы государствам Центральной Азии в первую очередь, было удобнее и комфортнее. С одной стороны, сохранять давно исторически сложившиеся связи с Российской Федерацией, с другой стороны, выстраивать политику в рамках турецкой идеологии создания тюркского мира пояснил Грозин

По его мнению, у России есть прочные, исторически обусловленные основания для того, чтобы претендовать на столь же значимое, как и у Турции, влияние и участие в процессах, формирующих будущее тюркского мира.

У России есть совершенно оправданные, реальные основания для того, чтобы, ну, как минимум, претендовать на не меньшее, чем у Турции место и роль в развитии тюркского мира отметил Грозин

Ранее он заявил, что пока нет четкого понимания, как Россия могла бы присоединиться к Организации тюркских государств (ОТГ), учитывая, что это турецкий проект.