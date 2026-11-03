В Турции призвали создать альянс с Россией, Китаем и Ираном Политик Перинчек призвал Анкару создать союз с Москвой, Пекином и Тегераном

Москва3 ноя Вести.Турецким властям следует задуматься о создании геостратегического союза с Россией, Китаем и Ираном для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Об этом заявил лидер турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.

В беседе с РИА Новости он пояснил, что возобновление агрессии США и Израиля в отношении Ирана чревато последствиями за пределами региона. Это может отразиться на интересах Турции, России и Китая. Совместные усилия Анкары, Москвы и Пекина могут предотвратить расширение конфликта.

Стратегическое решение – приступить к созданию союза Турции, России, Китая и Ирана. Этот альянс, который можно также назвать союзом четырех цивилизаций, объединит наиболее эффективные силы, способные остановить агрессию сказал политик агентству

Ранее турецкие власти неоднократно заявляли о готовности содействовать разрешению украинского конфликта. В кабмине Турции отметили, что тема Украины занимает важное место в телефонной дипломатии главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.