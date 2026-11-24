Эксперт Гуськов оценил идею о техническом сборе на электронику Эксперт Гуськов: в идее о техническом сборе на электронику много шероховатостей

Москва24 ноя Вести.В идее о техническом сборе на электронику, который планируется ввести с 1 декабря 2026 года, есть много шероховатостей. Об этом ИС "Вести" заявил директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов.

Все готовятся, безусловно. Но, чтобы этот сбор заработал, нужно, чтобы вышли подзаконные акты, то есть постановления правительства, которые конкретизируют, как именно он будет исчисляться, как будет уплачиваться, как будет возвращаться излишне уплаченное. Эти процедуры до сих пор не сформированы. А до введения осталось практически неделя. Поэтому много вопросов возникает сейчас. Много шероховатостей, честно говоря. Будем надеяться, что их удастся устранить заявил он

Ранее Минпромторг России опубликовал проект приказа о технологическом сборе, где утверждены перечень продукции, размеры сбора и методика их определения. Поступления от техсбора будут направлены на оказание мер дополнительной поддержки субъектам деятельности в сфере радиоэлектронной промышленности.

Ранее техсбор планировалось начать взимать с 1 сентября, однако позднее срок перенесли на декабрь по просьбе РАТЭК. Также стало известно, что Минпромторг не видит оснований для перебоев поставок электроники из-за техсбора.