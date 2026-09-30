Москва30 сенВести.Киев не будет искать деньги на компенсации жителям разрушенных домов, заявил ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.
Люди долго и нудно ждут компенсаций. В итоге ничего не дождавшись, ремонтируют все сами или зимуют в имеющихся условиях. Украинское государство не просто так жалуется на отсутствие денег в бюджете, но уж в последнюю очередь будут искать деньги на то, чтобы помочь людямсказал эксперт
Ситуацию не улучшают для местных и волонтерские организации.
Волонтерское движение на Украине абсолютно бесконтрольно. Не создана нормативно-правовая база, есть огромное количество случаев, когда волонтерские центры зарабатывают деньги. Они помогают в большей степени для пиара и продвижения, но при этом большая часть денег уходит на сторонуподчеркнул он