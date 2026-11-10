Москва10 ноя Вести.Разрабатываемый в нулевых годах проект создания газотранспортного консорциума (ГТК) совместно с РФ и Германией мог бы обернуться значительными выгодами для Украины. Однако киевские элиты подорвали проработку данного проекта, сообщил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Киевские элиты восприняли это как потерю возможности паразитирования на трубе. В те времена даже говорили, что все крупные состояния на Украине выросли на работе с российским газом. Когда труба принадлежит Украине через "Нафтогаз Украины", значительно проще отщипывать 15-30%, чем когда трубой управляет газотранспортный консорциум из трех равноправных участников. Вот именно это равноправие Украину-то и не удовлетворяло. С точки зрения прибыльности работа на троих должна была принести значительно больше выгоды всем сторонам заявил эксперт

По словам Ищенко, планировалось, что транспортная система за счет возможностей "Газпрома" и за счет инвестиций ЕС будет расширена и модернизирована.

Фактически Украина становилась монопольным транзитером российского газа в Европу, но исчезал единоличный контроль за транзитом отметил он

Кроме того, напомнил он, США также не устраивало такое экономическое взаимодействие России, Украины и Европы. В этом Вашингтон видел потерю своего влияния.

Вопрос консорциума как раз был одним из основных экономических вопросов, потому что он создавал нерушимую неразрывную связь между Россией и Европой, что совершенно не устраивало на тот момент Соединенные Штаты, которые не желали увеличения экономической интеграции между Европой и Россией сказал он

А Украина рассматривалась Штатами как некий санитарный кордон, который позволял экономически разделять Европу и Россию, оставлять Европу в американской сфере влияния. Поэтому против консорциума США активно выступали, добавил эксперт. В конце 2015 года проект ГТК окончательно потерял целесообразность.