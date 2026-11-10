Москва10 ноя Вести.Донбасс в нулевые годы европейцами рассматривался как конкурент собственной промышленности, несмотря на все разговоры о европеизации Украины. Об этом сообщил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Если говорить о Донбассе как о сердце промышленности еще Российской Империи, а затем главном средоточии промышленного потенциала Украины, то, безусловно, он в таком виде никому в Европе не был нужен. Он был конкурентом. По состоянию на конец девяностых годов, европейская сталелитейная промышленность не могла конкурировать с Украиной, Россией и Индией. На европейском рынке закрывались металлургические предприятия. А игры с интеграцией [Украины] в Европу приводили к тому, что цены на украинский металл постоянно росли, сокращался металлургический сегмент, собственно, основа Донбасса пояснил он

При этом, подчеркнул Ищенко, в Донбассе владельцы промпредприятий неоднократно заявляли о необходимости модернизации. Средства на модернизацию можно было бы получить за счет дешевых энергоносителей.

Однако недальновидная политика киевских властей привела к тому, что Украина отказалась от экономического сотрудничества по газу.

Украина тогда получала российский газ по $50 за кубометр, договор был подписан на 20 лет, но [экс-президент Украины Виктор] Ющенко его разорвал. И с этого момента, собственно, украинская промышленность начала умирать. Точно так же, как сейчас умирает европейская. У нее ведь тоже были по сравнению с американской льготные цены на газ, за счет чего ранее они могли конкурировать на мировых рынках заявил эксперт

Ранее появилась информация, что США предлагают восстановить поставки российского газа в Европу по трубопроводам транзитом через Украину.