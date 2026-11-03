Москва3 ноя Вести.Западные страны совершенно не намерены восстанавливать промышленный потенциал Украины, они планируют переложить это бремя на Россию. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Западу совершенно не нужно восстанавливать промышленный потенциал Украины. Не для того они евроинтегрировали Украину, чтоб у нее были наукоемкие высокотехнологичные отрасли, требующие серьезных затрат, энергии и населения. Поэтому восстанавливать Европа уж точно не будет… Они хотят переложить это все на плечи России сказал эксперт

По его словам, Европа не может обеспечить ремонт электроподстанций на Украине, потому что ее предприятия не производят необходимую для этого продукцию.

Можно выделять деньги, но как ты деньгами будешь залатывать дыры на подстанциях, которые состоят из такого оборудования, которое Европа не производит? Купить его, в общем-то, тоже негде. На Украине были предприятия, производящие необходимую продукцию, но они тоже вышли из строя. Поэтому деньги выделяют на покупку генераторов, а генераторами ты не обеспечишь полноценную работу предприятий подчеркнул Дудчак

Ранее газета The Financial Times написала, что расходы западных стран, не входящих в Европейский союз, на поддержку Украины могут сократиться почти в пять раз – с 19 миллиардов евро в 2026 году до 4 миллиардов евро в 2027-м.