Политолог: киевские элиты с оглядкой на США и ЕС разрушили промышленность Политолог Ищенко: Украина разрушила собственную промышленность в угоду США и ЕС

Москва10 ноя Вести.Ориентация киевских элит на американский и европейский капиталы фактически повлияла на разрушение промышленности на Украине. Об этом сообщил ИС "Вести" политолог Ростислав Ищенко.

Я бы сказал, что экономический интернационализм разрушил Украину. Украинская политическая элита ориентировалась на защиту интересов американского и европейского капитала на Украине и ради этого уничтожала свой собственный национальный-промышленный капитал заявил эксперт

Сопредседатель Координационного совета при Общественной палате РФ Владимир Рогов напомнил, что в нулевые годы у Украины была возможность модернизации и развития своего промышленного потенциала. В частности, речь идет о проекте газотранспортного консорциума. Однако данный проект не был реализован, как это планировалось.

Это было бы абсолютно взаимовыгодное сотрудничество, если бы газовый консорциум был запущен. Понятно, никакого бы переворота, "Оранжевой революции", которая привела к власти [бывшего президента Украины Виктора] Ющенко и тем более Евромайдана, с последующей войной, начавшейся в 2014 году, просто не было, потому что все были бы заинтересованы в мире, спокойствии и реализации экономического потенциала сказал он

Ранее Ищенко отмечал, что разрабатываемый в нулевых годах проект создания газотранспортного консорциума совместно с РФ и Германией мог бы обернуться значительными выгодами для Украины.