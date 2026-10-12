Москва12 окт Вести.Кинолетописи, хранящиеся в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов (РГАКФФД), представляют ценность для исследователей. Об этом ИС "Вести" рассказал директор архива Николай Пестов.

Столетие архива совпадает со 130-летием российского кинематографа. Первый наш кинодокумент — это коронация императора Николая II; он создан в 1896 году. Для большинства исследователей наибольшую ценность и высокий интерес представляют кинолетописи. Кинолетописи — это тот материал, который был создан, но не вошел в конечное произведение - в киножурнал, в документальный фильм. Но он сохранился отметил он

Режиссер-документалист, главный редактор телеканала ВГТРК "История" Алексей Денисов также отмечает, что в архивах есть миллионы метров фронтовой хроники.

Самое ценное, наверное, - это фронтовая кинохроника. Потому что 3,5 млн метров пленки, которые сняли наши фронтовые операторы, - это бесценный материал, который хранится там заявил он.

Сегодняшняя работа архивистов заключается в том, чтобы описывать и расшифровывать имеющиеся кино- и фотоматериалы. С использованием интернета работа архивистов значительно стала легче, рассказали в РГАКФФД.