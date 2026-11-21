Москва21 ноя Вести.Самая большая радость для редакции "КиноРепортер" заключается в том, что они видят позитивную динамику в развитии не только у их печатной продукции, но и у российского кинематографа. Этим с ИС "Вести" поделилась главный редактор журнала Мария Лемешева.

По словам Лемешевой, вот уже 15-й год подряд журнал "КиноРепортер" проводит собственную премию в области кино и телевидения "Событие года".

Вот эти жаркие споры во время голосования накануне вручения награды... Они, конечно, самые лучшие. Такая самая большая радость нашей редакции в том, что мы действительно вышли на тот уровень, когда все хорошо не только у нас, как по печатной продукции... Что мы выстояли, сохранили российский бренд... Но и, естественно, у нашего кинематографа поделилась главный редактор "КиноРепортера"

По итогам 15-й юбилейной премии "Событие года", организованной журналом "КиноРепортер" награду в номинации "Сериал года" получил проект "Полураспад", посвященный Тоцким войсковым ядерным учениям 1954 года.