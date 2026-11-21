Режиссер Свешников о съемках "Полураспада": мы уделили много времени деталям Режиссер Свешников рассказал о том, как создавался фильм "Полураспад"

Москва21 ноя Вести.На съемках кинокартины "Полураспад", посвященной Тоцким войсковым ядерным учениям 1954 года, съемочная группа проделала огромную и скрупулезную работу, поскольку на нее была возложена особая ответственность. Этим с ИС "Вести" поделился режиссер кинокартины Максим Свешников.

Целый регион нашей страны – участник этих учений. И перед ними ты не можешь врать, и ты перед ними несешь огромную ответственность, когда ты берешься за этот проект. Поэтому ты уделяешь очень много времени деталям… От одежды и костюмов до…Взрыва и всего на свете поделился режиссер

Команда проекта "Полураспад" получила награду в номинации "Сериал года" на 15-й юбилейной премии "Событие года" журнала "КиноРепортер".