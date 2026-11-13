Кнырик: за черной трансплантологией на Украине стоят те же люди, кто срывает мир

Эксперт Кнырик раскрыл, кому выгодна черная трансплантология на Украине Кнырик: за черной трансплантологией на Украине стоят те же люди, кто срывает мир

Москва13 ноя Вести.За черной трансплантологией на Украине стоят очень влиятельные люди, заинтересованные в том, чтобы заработать на этом в условиях военных действий, заявил ИС "Вести" руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, эти люди могут влиять и на кадровые решения на Украине. Он напомнил, что в преступную схему по торговле человеческими органами вовлечены не только чиновники Минздрава Украины, но и жены ключевых политических фигур киевского режима.

Эти бенефициары достаточно влиятельны для того, чтобы продолжать затягивать этот конфликт. В интересах ли только черной трансплантологии, не знаю. Но с точки зрения как бы логики получается так, что за этим всем стоят примерно те же люди, кто срывает любые там мирные инициативы, дипломатические переговоры, и они заинтересованы в том числе в этом направлении заработка как один из видов заработка на войне сказал Кнырик

Как отметил эксперт, этот нелегальный бизнес сравним в цифрах с мошенническими колл-центрами на Украине.

Ранее телеканал RT сообщал, что Минздрав Украины вывозит сотни килограммов кожи, костей, роговиц и других органов погибших боевиков ВСУ за границу. Органы отправляются в страны Европейского союза, Великобританию и Турцию.