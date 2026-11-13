Гагин: для сокрытия изъятия органов боевиков ВСУ их записывают в пропавшие

Гагин: боевиков ВСУ записывают в пропавшие без вести для скрытия изъятия органов Гагин: для сокрытия изъятия органов боевиков ВСУ их записывают в пропавшие

Москва13 ноя Вести.Боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово оформляют как пропавших без вести, чтобы сокрыть следы незаконных операций по изъятию органов. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР), военный эксперт Ян Гагин.

По его словам, которые приводит RT, власти Киева фактически получили возможность распоряжаться органами собственных военнослужащих.

Им, трансплантологам, интересно, сколько они смогут оттуда взять материала. Когда ставится план по извлечению органов, "мясные штурмы" позволяют списать людей просто на какое-то сражение сказал Гагин

Советник главы ДНР подчеркнул, что изъятие органов происходит в оборудованных медицинских центрах, куда доставляют раненых бойцов, а полученный биоматериал отправляют зарубежным клиентам.

Ранее сообщалось, что Минздрав Украины вывозит сотни килограммов кожи, костей, роговиц и других органов погибших боевиков ВСУ за границу.