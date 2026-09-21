Москва21 сен Вести.Президент США Дональд Трамп, приняв новый закон о санкциях, явно указал на врагов Соединенных Штатов - Россию и Китай. Об этом KP.RU заявил директор Института нового общества Василий Колташов.

Колташов отметил, что предстоящие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином станут для Трампа возможностью продемонстрировать, как США способны давить на Россию и все страны, покупающие российскую нефть, в том числе Китай и Индию.

Трамп прямо все показал. Кто враги? Китай и Россия. Не то, чтобы обтекаемо сказать, что в международной торговле Россия создает дисбалансы. И Китай создает дисбалансы — на американском рынке. И можно бы их исправить — чтобы всем сестрам по серьгам досталось. Вот этот подход, казалось, можно бы попытаться применить сказал эксперт

Ранее Трамп подписал закон о введении возможных новых санкций против РФ.