Эксперт Коротченко назвал перспективные области сотрудничества РФ и Токио "Энергетика и промышленность": эксперт об областях сотрудничества РФ и Токио

Москва13 авг Вести.Даже в условиях геополитической напряженности между РФ и Токио сохраняются возможности для сотрудничества в сфере энергетики, а также промышленности. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Он напомнил, что недавно в Москву прилетала группа крупных японских промышленников.

В этих условиях я полагаю, что все-таки нам надо, если есть такие возможности, работать с Токио хотя бы по тем трекам, которые представляются, ну, очевидными. Это поставка российских энергоресурсов туда в рамках известного проекта "Сахалин-2". Далее не будем забывать про визиты, не объявленные, но, тем не менее, о них писали, крупных японских промышленников в Москву заявил Коротченко

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что делегации Японии, которая приезжала в Москву, запрещали обсуждать проекты с Россией. Такие указания, по словам прибывших, они получили от руководства страны.