Эксперт: левши способны лучше правшей управлять транспортом Левши лучше правшей водят машину и управляют истребителем

Москва13 авг Вести.Левши способны задействовать оба полушария для решения некоторых задач. В связи с этим они лучше управляют транспортом по сравнению с правшами. Об этом сообщил ТАСС старший научный сотрудник кафедры "Химия и биотехнология" Пермского национального исследовательского политехнического университета, кандидат медицинских наук Валерий Литвинов.

По его словам, у правшей доминирует левое полушарие, которое отвечает за речь, логику и аналитические функции. У левшей же речевые центры и навыки пространственного восприятия могут контролироваться обоими отделами мозга. Такая пластичность мозга дает им определенные преимущества.

Информация между полушариями передается быстрее, помогая обрабатывать несколько стимулов одновременно. Это дает левшам преимущество в задачах, требующих одновременного анализа большого объема информации, например, при игре в быстрые компьютерные игры, вождении в плотном потоке машин или пилотировании истребителя отметил эксперт

Кроме того, по мнению Литвинова, такая нейропластичность левшей способна снижать негативные последствия инсульта, помогая организму адаптироваться к повреждениям мозга.