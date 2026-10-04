Эксперт Маранди: в Иране есть консенсус как о государстве-цивилизации Маранди заявил о консенсусе в Иране по поводу статуса государства-цивилизации

Москва4 окт Вести.Иран воспринимает себя как государство-цивилизацию, а это почти полный консенсус в иранском обществе. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

По его словам, иранцы воспринимают свою страну как моральную силу на мировой арене.

Общая траектория или общий взгляд таков, что иранцы воспринимают Иран как государство-цивилизацию. Это, вероятно, почти полный консенсус. У Ирана есть цель осуществлять цивилизационный проект и таким образом сделать Иран державой, не великой державой, как Китай, США или Россия, но возможно, сразу после них. И нравится это на Западе или нет, иранцы видят себя как моральную силу, и таким образом трактуется их поддержка палестинского дела или Кубы, или Южной Африки во времена апартеида и так далее. Вот такое сочетание устремлений цивилизационных и моральных пояснил Маранди

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Исламская Республика в ходе конфликта с США смогла закрепить за собой статус непобедимой державы, одержав победу над самой многочисленной в мире американской армией.