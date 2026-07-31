Москва31 июл Вести.Успех устойчивости иранского режима обеспечили прошлый верховный лидер страны Али Хаменеи, а также Корпус стражей исламской революции. Таким мнением с ИС "Вести" поделился преподаватель экономического факультета РУДН, политолог Фархад Ибрагимов.

Он добавил, что экономический сектор, в котором у Ирана сейчас есть проблемы – сфера ответственности правительства.

То, что Иран геополитически устоял, это заслуга тогдашнего Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который выстроил всю эту модель и конструкцию. Это, конечно же, Корпус Стражей Исламской революции, который сегодня является оператором обеспечения государственной безопасности Ирана. А вот если мы говорим про экономику Ирана, то это уже все вопросы претензии к правительству, на которые возложено, значит, обязательство по поводу того, чтобы сохранить ситуацию в стране в должном виде, но они пока мало что сделать могут рассказал Ибрагимов

Ранее телеканал Newsmax сообщал, что Иран может использовать алгоритмы таргетированной рекламы для обнаружения американских баз на Ближнем Востоке. По сообщениям СМИ Исламская Республика может приобретать данные GPS, которые используются алгоритмами при создании таргетированной рекламы.